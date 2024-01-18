Yeniden Refah 3 il ve 53 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Yeniden Refah Partisi, 1'i büyükşehir, 2'si il ve 53'ü ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı.
Player Alanı
Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla aday tanıtım programı düzenlendi.
Programda, 1'i büyükşehir, 2'si il ve 53'ü ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayı açıklandı. Böylece 10'u büyükşehir 10'u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday açıklanmış oldu.
Partinin Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı, sanatçı Davut Güloğlu'nun Düzce belediye başkanı adayı olarak açıklandığı programda, partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye'de ise Adem Demir belediye başkanı adayı gösterildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- İşte tam liste...
- Hastanelere Körfez kancası!
- Aynı 'maklube'ye kaşık sallamışlar!
- Akciğer kanserine yakalanmıştı: Sağlık durumunu açıkladı