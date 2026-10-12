Yeniden Refah Partili Doğan Bekin'den 'tezkereye ret' çağrısı: 'Mekke İttifakı İsrail'i korumak için kuruldu'

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Doğan Bekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Suudi Arabistan'a askeri destek vereceği yönündeki resmi açıklamalara tepki gösterdi.

Bekin; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ABD desteğiyle bir araya gelerek Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamasının ve ardından Suudi Arabistan’ı koruma adına Yemen’deki Husileri hedef alan politikalara yönelmesinin Orta Doğu’yu daha kırılgan bir duruma sokacağını savundu.

"İSRAİL’İN ÇIKARLARINI KORUMAK AMACIYLA KURULAN İTTİFAK"

Bekin, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Hiç şüphesiz, İsrail’in çıkarlarını korumak amacıyla ABD güdümünde kurulan bu ittifak sadece bölgesel kaosun derinleşmesine neden olmakla kalmayıp sorunun daha geniş bir alana yayılmasına da neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Daha önce 2017’de Riyad Zirvesi sonrasında gündeme gelen ve 2018’de ABD yönetimi tarafından resmen "Orta Doğu Stratejik İttifakı" adıyla duyurulan, kolektif savunmayı amaçlayan bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği paktının hayata geçirilemediğini belirten Bekin, bu girişimin "Arap NATO’su" olarak anıldığını hatırlattı.

Bekin, 7 Ağustos 2026’da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın, geçmişte hayata geçirilmesi düşünülen "Arap NATO’su"nun yerine oluşturulduğunu öne sürerek, anlaşmanın Müslümanlar arasındaki mezhepsel ayrışmayı tetiklemeye yönelik "Siyonist bir hamle" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmesini de değerlendiren Bekin, bunun "son derece manidar" olduğunu belirtti.

"ORTA DOĞU’DA YENİ KUTUPLAŞMALARA NEDEN OLABİLİR"

İran ile Yemen arasındaki stratejik yakınlaşmanın önünü kesmeye yönelik olduğunu ileri sürdüğü anlaşmanın Orta Doğu’da yeni kutuplaşmalara neden olabileceğini ifade eden Bekin, "Bu jeostratejik hamlenin Orta Doğu’da yeni kutuplaşmalara neden olabilecek son derece tehlikeli bir adım olduğu muhakkaktır" dedi.

Söz konusu anlaşmanın resmen yürürlüğe girebilmesi için kısa süre içerisinde TBMM’nin onayına sunulmasının beklendiğini belirten Bekin, anlaşmayı 1 Mart 2003’te TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve reddedilen Irak tezkeresiyle karşılaştırdı.

"TEZKERE REDDEDİLMELİ"

Bekin, söz konusu tezkerenin, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması için Hükümete yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi" olduğunu hatırlatarak, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın bu tezkereyle büyük benzerlik taşıdığını savundu.

Bekin, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Ez cümle; hayati öneme sahip olan söz konusu tezkerenin, Yüce Meclis tarafından Türkiye’nin tarafsızlık politikası çerçevesinde ele alınarak reddedilmesi, tarihî bir sorumluluğun gereğidir."