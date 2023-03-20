Son dakika... Erbakan resmen açıkladı: Yeniden Refah'tan Cumhur İttifakı'na ret

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 14:36

Seçime sayılı günler kala, gözler Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağına çevrilmişti.

Geçen günlerde, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek YRP’yi Cumhur İttifakı’na davet etmişti.

Erbakan'a seçimlerde birlikte yol yürümeyi teklif ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHUR'A RET

Yeniden Refah Partisi, bugün 'ittifak' kararını verdi. Partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçimlerine hiçbir ittifaka dahil olmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Erbakan ayrıca 14 Mayıs seçimlerine cumhurbaşkanı adayı olarak katılacağını da resmen ilan etti.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli Görüş davasının erleri olarak, 69'da Erbakan Hocamızın taşıdığı ruhla aynı heyecanla Yeniden Refah Partimiz yoluna devam etmektedir. Bu yürüyüşte Yeniden Refah Partimiz büyük mesafe almıştır.

Yeniden Refah Partimiz, 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi belirleyici bir güç olarak giriyor. 'Film bitmedi, daha yeni başlıyor' demiştik. İşte Yeniden Refah Partisi'nin geldiği nokta bizleri haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor."

"ADAY BAŞVURUMU BUGÜN YAPACAĞIM"

"Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım."