Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Cumhur İttifakı'nı 'desteklemeyeceklerini' resmen açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, YSK'ye gelerek cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu. Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılmama sebeplerine yönelik gelen soruya "Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim" yanıtını verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.
Herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçimlere girme kararı aldıklarını yineleyen Erbakan, “Yine 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için bu adımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
'İKİNCİ TUR' YANITI
İkinci turda herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacaklarını yanıtlayan Erbakan, “Eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular. Yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adım atarız” ifadelerini kullandı.
"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLARIZ"
Cumhur İttifakı’na katılmama sebeplerine yönelik gelen soruya ise Erbakan, “Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde karar aldık. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. İnşallah hayırlı olur” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Erbakan, AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifini kabul etmediklerini açıklamıştı.
"14 Mayıs seçimlerine hiçbir ittifaka dahil olmadan yolumuza devam edeceğiz" diyen Erbakan ayrıca cumhurbaşkanı adayı olacağını da resmen ilan etmişti.
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