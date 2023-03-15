Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal iddialı konuştu: Vekil çıkaracak güçteyiz

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 08:41

Aydal, kamuoyunda tartışmalara sebep olan “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin yasanın kaldırılmasını istemediklerini, sözlerinin çarpıtıldığını” iddia etti.

Aydal, “AKP’ye sunduğumuz metinde ‘6284 sayılı yasa kaldırılsın’ diye bir ifade yok. Biz, ‘süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesini’ talep ediyoruz. Yani bir erkek ve bir kadın evleniyor. 2 ay evli kalıyorlar, iki ay sonra boşanıyorlar. 2 ay evli kalanlar için de eşler ‘süresiz nafaka ödemek zorunda kalıyor.’ Biz diyoruz ki bu mağduriyet giderilsin. Bir diğer isteğimiz ise zinanın yasaklanması” ifadelerini kullandı.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 6"

Aydal, ayrıca, Yeniden Refah Partisi’nin kendi amblemi ile seçimlere gireceğini de belirtti. Oy oranlarının AKP’nin anketlerinde dahi “yüzde 6’larda görüldüğünü ve seçim barajını geçeceklerini” ileri süren Aydal, “Kamuoyunda görünmüyoruz ancak bizim oy oranımız yüksek. Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi sanayi şehirleri başta olmak üzere Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde de milletvekili çıkarabilecek güçteyiz. Parlamentoda kendi partimizin çatısı altında temsil edilmek istiyoruz” dedi.