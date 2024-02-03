Yeniden Refah Partisi İstanbul'da aday gösterecek mi? YRP İBB başkan adayı kim?
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde partiler il ive ilçe adaylarını açıklamaya devam ederken, kamuoyunda AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında İstanbul için ittifak olup olmayacağı merak konusu.
Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerinde İstanbul için aday gösterip göstermeyeceği merak konusuydu. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan konuyla ilgili açıklama yaptı. Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.
YRP İBB BAŞKAN ADAYI KİM?
YRP’de İstanbul adayı için Elif Erbakan ile YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ün isimleri öne çıkıyor.
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