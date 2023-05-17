Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:58

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili sayısı araştırılıyor. 28. Dönem milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin ne kadar milletvekili çıkardığı ve ne kadar oy aldığı belirlendi. Peki, Yeniden Refah Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi ne kadar oy aldı? Yeniden Refah Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı? İşte ayrıntılar...

YENİDEN REFAH PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların henüz yayımlanmamasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimlere kendi milletvekili listelerinden katılan Necmettin Erbakan'ın oğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın önderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardığı belli oldu. Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise toplamda 5 milletvekili göndermeye hak kazandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

1. Mehmet Aşıla - Koceli

2. Ali Yüksel - Konya

3. Suat Pamukçu - İstanbul

4. Muhammed Ali Fatih Erbakan - İstanbul

5. Doğan Bekin - İstanbul