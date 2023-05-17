2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Gelecek Partisi ne kadar oy aldı? Gelecek Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde yeterli seçmenin oyunu almayı başaran partiler TBMM’ye milletvekili göndermeye hak kazandı. Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili listelerinden giren Gelecek Partisi'nin ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı, hangi illerden milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Gelecek Partisi ne kadar oy aldı? Gelecek Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:44
Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Gelecek Partisi ne kadar oy aldı? Gelecek Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?
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14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı araştırılıyor. 28. Dönem milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Gelecek Partisi'nin ne kadar milletvekili çıkardığı ve ne kadar oy aldığı belirlendi. Peki, Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Gelecek Partisi ne kadar oy aldı? Gelecek Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı? İşte ayrıntılar...

GELECEK PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların henüz yayımlanmamasıyla birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili listelerinden giren Ahmet Davutoğlu'nun önderliğindeki Gelecek Partisi'nin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardı belli oldu. Gelecek Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise toplamda 9 milletvekili göndermeye hak kazandı.

GELECEK PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Selim Temurci - İstanbul

İsa Mesih Şahin - İstanbul

Doğan Demir - İstanbul

Mustafa Bilici - İzmir

Cemalettin Kani Torun - Bursa

Hasan Ekici - Konya

Serap Yazıcı Özbudun - Antalya

Sema Silkin Ün - Denizli

Selçuk Özdağ - Muğla


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