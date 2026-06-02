Yeniden Refah Partisi: Kontrollü seçim sürecinin startı verildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıç, mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik verdiği “mutlak butlan” kararına ilişkin şunları kaydetti:

"KONTROLLÜ SEÇİMİN STARTI VERİLDİ"

“Siyaset sahnesinde 80 yıllık çok partili hayatın en derin kaosu yaşanıyor. Ana muhalefet partisinin sürüklendiği belirsizlik, oyun kurucu aktörler dışında, siyasetin tamamını derin bir belirsizliğin içine çekiyor. Düzensizlikten yeni bir düzenin çıkacağı aşikar. Partiler dizayn ediliyor, konjonktür dizayn ediliyor, rakipler dizayn ediliyor. Yargı, sopa olarak kullanılıyor; muhalifler hizaya getiriliyor. Haklının hakkını alamadığı, güçlünün haklı sayıldığı bir sistem süratle tahkim ediliyor. Daha önce yolun sonu 'karanlık' demiştik. Şimdi çıkılan bu yeni yolun sonu 'seçim'. Sonbaharda mı olur ilkbaharda mı olur belirsiz ama yolun sonu seçim. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın daha önce söylediği gibi bu seçim kontrollü bir seçim. Butlan kararı ile kontrollü seçim sürecinin startı verildi diyebiliriz. Biz, bizden sorumluyuz. Seçime varız. Erken seçime de varız. Baskın seçime de varız.”

"AÇLIĞI, YOKSULLUĞU DEĞİL CHP'Yİ KONUŞUYORUZ"

TÜRK-İŞ’in yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırı verilerine dikkati çeken Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dokuz günlük bayram tatilini geride bıraktık. Tatilde konuşulması gereken, ekonomiydi, enflasyondu, işsizlikti. Ama Türkiye geçimi değil CHP’yi konuştu, butlanı konuştu. İşte konuşulması gereken konulardan biri: TÜRK-İŞ mayıs ayı verilerini açıkladı. Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı 35 bin 174 lira. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 45 bin 488 lira. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,70. On iki aylık yüzde 40,18. Yıllık ortalama yüzde 40,58. Bu şartlar altında bile açlığı, yoksulluğu, işsizliği değil CHP’yi konuşuyoruz. 6 milyon ev gencini, illegal bahis çetelerini, uyuşturucu bağımlılığındaki çılgın artışı değil CHP’yi konuşuyoruz. Çiftçiyi, köylüyü değil CHP’yi konuşuyoruz. Oysa ki çiftçilerimiz borç batağında. Tarihin en ağır borç yükü altında."

"BİR BUTLAN DAVASI AYLARCA, YILLARCA SÜRDÜRÜLEMEZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mutlak butlan kararına ilişkin açıklamalarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Sayın Bahçeli'nin söyledikleri devlet tarafından dikkate alınmış olsaydı öncesinde herhalde Cumhuriyet Halk Partisi butlanla karşı karşıya kalmazdı. Madem ki ana muhalefetin kaosa sürüklenmesinde Türkiye'nin ve Türk siyasetinin hayrına bir durum yoktur, o zaman bu karar hiç çıkmasaydı. Öyle değil mi? Yargı böyle değil de başka türlü tecelli etseydi, mesela istinaftaki gibi değil de ilk derece mahkemesindeki gibi yargı gerçekleşseydi, burada Yeniden Refah Partisi olarak bizim özellikle dikkati çekmek istediğimiz şey şudur: Bir butlan davası aylarca, yıllarca sürdürülemez. Birkaç günde, birkaç haftada bütün deliller değerlendirilmeli ve butlan davası hızla neticelendirilmelidir."

"CHP İÇİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOLU HIZLA AÇILMALIDIR"

Mutlak butlan kararının CHP'nin son kurultayında seçilen yönetimi iş başından uzaklaştırmayı hedeflediğini kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

"Bu kadar kritik, bu kadar önemli bir davanın ayları, yılları bulması hukuka aykırıdır, akla aykırıdır, siyasetin tabiatına aykırıdır. Şimdi Yargıtay hızla CHP hakkındaki butlan davasında kararını ortaya koymalıdır. Son nokta ne ise Yargıtay gereğini yapmalıdır. Bir sürpriz beklentimiz yok. Aşağıdan gelen kararın bu anlamda, bu konuyla ilgili yukarıda bozulacağına dair bir beklentimiz yok ama her ne olacaksa olmalı, Yargıtay son noktayı koymalı, Cumhuriyet Halk Partisi için de olağanüstü kurultay yolu hızla açılmalıdır. Türkiye ana muhalefet partisiyle ilgili bu belirsizlik ortamından hızla uzaklaştırılmalıdır. Muhalefete yönelik belirsizlik, siyasete yönelik güvensizliği beraberinde getirmektedir, beslemektedir. Halkın demokrasiden, anayasal sistemden, hukuktan, yargıdan yana güveni günden güne törpülenmektedir. ‘Bize ne CHP'nin içişidir’ demek çözüm değildir. Çünkü Türkiye bir ülke, TBMM tek meclisimiz ve bütün siyasi partiler temsilini burada buluyor. ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kaostan bana ne’ demek, ‘Türkiye'den bana ne’ demekle eş değer. O nedenle bu kaosun hızla çözüme kavuşması, yargı süreçlerinin derhal ve behemahal noktalanması lazımdır. Kurultayın acilen yapılması elzemdir. Ve Türkiye bu belirsizliği bir an önce çözümle başından savmalıdır.”