Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan adaylığını açıkladı!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 22:07

Güncelleme: 13.09.2023 - 22:07

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TV100'de Kübra Par ve Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı. Yayın sırasında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Erbakan, yerel seçimler hakkında da konuştu.

Erbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyoruz. 2024'te yerel seçimde inşallah belediyelerde tekrardan Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılmak arkasından da merkezi yönetimde iktidar olma hedefimiz var. Zaten 28 seçiminde sayın Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak. 2028'de bizim aday olmamız yerinde olur diye düşünüyoruz.

"ANKARA VE İSTANBUL'DA ORTAK ADAYA VARIZ"

Seçimlere şu anda biz kendi adaylarımız ve amblemimiz ile gireceğini ifade ediyoruz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza ve genel merkezimize aday adaylığı başvurularını başlattık. Ankara ve İstanbul gibi kritik 2 büyükşehir için ittifak teklifi gelebilir. Şuan herhangi bir görüşme, istişare, teklif yok. Orada AK Parti'nin seçimi kazanabilmesi Millet İttifakı blok halinde girerse Yeniden Refah Partisi'nin oylarına bağlı. İstanbul ve Ankara'da 14 Mayıs'ta yüzde 3 civarı oy aldık. Dolayısı ile AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı alması için Yeniden Refah Partisi'nin desteğine ihtiyacı olduğu görülüyor.

"TEKLİF OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ"

Ankara ve İstanbul'da seçime girmediğinizde Türkiye genelinde oy oranına etkisi oluyor. Biz Türkiye geneli oy oranımızın yüzde 2,86'nın çok da üzerine çıkmasını istiyoruz. Bu bir nevi de 2028 seçimlerinin provası olacak. Seçime yakın dönemde böyle bir teklif olursa istişare edip değerlendiririz."