Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Şu anda bütün beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu yönde de hazırlıklarımızı en hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi.
2024 Yerel Seçimleri ile ilgili yetkili kurumların konu üzerinde çalışmalarını yaptığını ve aday adaylarının mevcut olduğunu dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şu ifadelere yer verdi:
“Aday belirlemesiyle ilgili seçim işleri başkanlığımız ve mahalli idareler başkanlığımız başvuruları alıyorlar. Şu anda aday adaylarımız mevcut. Bunların tabii değerlendirilmesi ve edilmesi sağlanacak. Şu anda bütün beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu yönde de hazırlıklarımızı en hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi milletimiz gerçekten de 89’daki ve 94’teki Milli Görüş belediyeciliğini özlemiş durumdadır. O döneme sık sık atıf yapılmaktadır ve bu atıkların yapılması da son derece haklıdır. Yeniden o ruhla, o heyecanla milletimizi efsane hizmetlerle buluşturma kararlılığındayız.”
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