CHP, yerel seçimler için adaylarını duyurmaya başladı! Büyükşehirlerde aynı isimler

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Seçim yenilgisi sonrası yerel seçimleri kazanmaya odaklanan CHP’de mevcut belediye başkanları yeni döneme yeniden aday olduklarını duyurmaya başladı. İlk olarak parti içinde değişim çıkışıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönünü İstanbul’a çevirerek yeniden belediyeye aday olacağını açıkladı.

Ardından önceki gün, seçim öncesi cumhurbaşkanı yardımcılığı için aday gösterilen ABB Başkanı Mansur Yavaş da yeni dönemde yine Ankara’da görev almak istediğini söyledi. Belediyenin 30 Ağustos etkinliklerinde konuşan Yavaş, “Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Sizler de bize destek olursanız seçime girip bir beş yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nu tekrar aday göstereceklerini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de belediye başkanlığına bir dönem daha aday olacağını duyurmuştu.

‘GELENEKLERE UYUYORLAR’

CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun “Bütün belediye başkanlarımız her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Bu nedenle yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in ve Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum” sözlerine işaret etti.

Kurmaylar, “Başkanlar ‘Süreç devam ediyor’ diyor çünkü belediye başkanlarına Parti Meclisi karar verecek. Parti Meclisi de kurultaydan sonra toplanacak. Yani yapılan açıklamalar parti geleneklerine ve hassasiyetine uygun olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN SONRA ADAYLIK

Önceki seçimlerde kazanılan Antalya, Mersin, Adana gibi büyükşehirlerde de yine aynı adayların gösterilmesinin düşünüldüğünü söyleyen kurmaylar, “Önceki seçimde 200’ün üzerinde belediye kazanmıştık ve vatandaşlar başkanlarımızdan memnun. Çoğu tekrar aday olacaktır ama karar PM’de olacak” dedi. Kurmaylar, Yavaş’ın ve Çerçioğlu’nun açıklamalarının Akşener’in “Yerel seçimlere tek başımıza girelim” çağrısı sonrası gelmesine işaret etti.