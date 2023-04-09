Yeniden Refah Partisi YSK’ye aday listesini sundu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 20:24

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 20:24

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listelerini YSK’ye bugün sundu. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday olduğu listede Genel Başkan Vekili Sacid Günbey Ankara 2’nci bölge birinci sıradan, Genel Başkan Yardımcıları Cengiz Zor Ankara 1’inci bölge birinci sıradan, Fatih Öztek Ankara 2’nci bölge ikinci sıradan, Mehmet Kaderli Ankara 1’inci bölge ikinci sıradan, Fatih Uğurlu Ankara 3’üncü bölge birinci sıradan aday oldu.

Genel Başkan Yardımcıları; Selçuk Geyveli İstanbul 3’üncü bölge ikinci sıradan, Suat Pamukçu İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Cemil Çolak İstanbul 1’inci bölge üçüncü sıradan, Doğan Aydal İstanbul 2’nci bölge ikinci sıradan, Davut Konakcı İstanbul 2’nci bölge dördüncü sıradan, İstanbul Doğan Bekin İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Bayram Sakartepe İstanbul 3’üncü bölge ikinci sıradan aday olurken; Mehmet Altınöz Bursa 1’inci bölge birinci sıradan, Naim Öztürk Bursa 2’nci bölge birinci sıradan, Mehmet Aşıla ise Kocaeli birinci sıradan aday gösterildi. Şarkıcı Davut Güloğlu da İstanbul 1’inci bölge ikinci sıradan aday gösterildi.