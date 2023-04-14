Yeniden Refah Partisi’nde bir istifa daha

Yayınlanma: 14.04.2023 - 23:12

Güncelleme: 14.04.2023 - 23:12

Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi’nde adaylık krizi yaşandı. Elazığ ikinci sıra milletvekili adayı ve MKYK üyesi İbrahim Gök, istifa etti. İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Gök, “Milletvekili aday tespitinde ilimizde partimizi iddialı konuma getiren isimler ve bölgesel dengeler göz ardı edilerek adeta seçimi kazanmamak adına büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmıştır.” dedi.

Gök’ün açıklaması şöyle:

"28. dönem milletvekili adayları hususunda seçime girecek diğer partilerin yaptığı tespit hataları ile ilimizde partimizin milletvekili çıkarma şansının ne kadar yüksek olduğu tüm hemşehrilerimiz tarafından bilinmektedir. Milletvekili aday tespitinde ilimizde partimizi iddialı konuma getiren isimler ve bölgesel dengeler göz ardı edilerek adeta seçimi kazanmamak adına büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmıştır.

Bu hususta etkisi olan isimlerin geleceği olan böylesi bir siyasi hareketin önünü kesme adına ne yazık ki boş durmadıkları, başta genel başkanımız olmak üzere genel merkez yöneticilerini de yanlış yönlendirdikleri görülmüştür. Böylesi bir vebali taşıyabilecek yanlışların içinde olmamak adına bugün itibariyle Yeniden Refah Partisi MKYK üyeliğinden ve milletvekili adaylığından istifa ediyorum.

Umulur ki, bu istifamız halen Yeniden Refah Partisi’nin altını oymaya çalışanların fark edilmesine, bundan böyle bu tür yanlışların yapılmasının engellenmesine vesile olur. Bundan böyle de her platformda mazlumların ve Elazığ’ın gür sesi olmaya devam edeceğim."