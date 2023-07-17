Yeniden Refah Partisi'nde 'vergi' isyanı: Erbakan'ın danışmanı 'büyük hayal kırıklığı' diyerek istifa etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, yurttaşa ek vergi yükü getiren düzenlemelerin görüşüldüğü oylamaya katılmayan partisine tepki göstererek istifa kararı verdi.
Meclis'teki vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşmelere katılmayan Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, partisinden istifa etti.
Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Prof. Dr. Serhat Fındık, istifasını şu ifadelerle duyurdu:
"Aziz Milletimiz! Vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim.
Netice itibari ile
Bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
Hakkınızı helal ediniz."
AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla MTV'nin bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen maddenin kabulü görüşmelerine birçok partiden çok sayıda milletvekili katılmamıştı. Katılım göstermeyen partilerden biri de Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi olmuştu.
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