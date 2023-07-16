Vergi artışlarının ardından Prof. Dr. Demirtaş’tan enflasyon açıklaması: ‘TÜİK açıklasa bile…’
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, vergi artışlarının ardından yaptığı enflasyon değerlendirmesinde yıllarca uyarıda bulunduğu ama kimsenin dinlemediğini belirterek, "Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile REKOR olacak" dedi.
Temel tüketim maddelerinde yapılan KDV artışından sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, akaryakıt ve doğalgazda ÖTV tutarları da artırıldı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, vergi artışlarının ardından yaptığı değerlendirmede, enflasyona ilişkin şunları kaydetti:
“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile REKOR olacak.
Enflasyon acısı herkesi yakacak.
Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim.
Ama dinleyen olmadı…”
Temmuz ayı enflasyonu TUIK tarafından açıklansa bile REKOR olacak.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 16, 2023
Enflasyon acısı herkesi yakacak.
Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim.
Ama dinleyen olmadı…
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