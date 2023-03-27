AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan 'Yeniden Refah' açıklaması: 'Hiç anlaşamasak bile...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:50

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:52

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "MKYK üyelerimiz yüzde 60 oranında istemedi" diyerek Cumhur İttifakı'nda yer almayacaklarını açıklamış ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığında imza sürecindeyken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine adaylıktan çekilerek Cumhur İttifakı'nda yer alacaklarını açıklamıştı.

Daha önce 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da değişikliğin de aralarında bulunduğu 30 talebini AKP'ye ileten YRP, AKP ile yaptığı uzlaşı metnini kamuoyu ile paylaşmış. Metinde 6284 sayılı kanunu işaret eden maddeler kamuoyunda tepki toplamıştı.

ERDOĞAN ERBAKAN'I ZİYARET EDECEK

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan "Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu" sözüyle üne kavuşan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz şunları söyledi:

"Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Bir parça metin çıktı. Tam genel ilkeler bazında bizim net bir şekilde kabul ettiğimiz, Yeniden Refah Partisi'nin... Bizim zaten kabul ettiğimiz Yeniden Refah Partisi'nin hassas olduğu bir mutabakat metninden ibaret. Bunlar olur ama. Birkaç kişi bir araya gelse. Ben pazarlık derken bir araya gelişimizin ana nedeninin kaç vekil alacağının olmaması gerektiğini söylüyorum. Biz hangi bölgeye kimin hitap edeceğini konuşuyoruz. Burada da partilerin gücüne uygun bir tablonun oluşmasını herkes bekler. Masaya oturduğumuz birinci gün bir araya geldik. Yeniden Refah Partisi biz logomuzla seçime girmek istiyoruz dedi. Biz de "bu iş böyle olmasa daha iyi olmaz mı" dedik. Hayır dediler. Biz de 'hay hay' dedik.

"HİÇ ANLAŞAMASAK BİLE BELLİ NOKTALARDA ANLAŞTIK"

Yeniden Refah Partisi, kendi logosuyla girecek belki. Belli ilkeler konusunda anlaştık. Ama diğer konuları konuşacağız. Orada görüşme aşamasında Yeniden Refah Partisi'ndeki arkadaşlarımız biraz hibrit bir model olabilir mi diye. Bundan sonra da meseleyi konuşabiliriz. Belki bir parça daha hibrit modele gidilebilir, gidilmez. Muhtemel bunları konuşacağız. İşin ana temel noktalarında anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra üstüne bir şey koyamasak bile belli bir noktadayız. Ama biz ana noktalarda, temel noktalarda anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra hiç anlaşamasak bile belli noktalarda anlaştık ya bundan sonra üstüne koyamasak bile bir noktadayız açıkçası. Ama bundan sonra biraz daha üstüne koyabilirsek Yeniden Refah Partisi'nin işine gelecek. Hem bizim işimize gelecek.

"YENİDEN REFAH'A HAKSIZLIK EDEMEM"

Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir."