Yeniden Refah'tan, Bahçeli'ye 'kurucu önder' tepkisi: 'Kulaklarımızı alıştıramayacaklar'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, Türkiye’deki cezaevlerinde doluluk oranının yüzde 138 olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Terörist Abdullah Öcalan’a, Meclis çatısı altında özgürlük dilerken, methiyeler dizerken, şehitlerimizden gencecik cesetler diye söz eden anlayışı kınıyoruz. Bunlara müsamaha gösterenleri, kınamak yerine kılıf üretenleri, tepki vermeyenleri de kınıyoruz. Dün ‘terörist başı’ dediklerine bugün ‘kurucu önder’ diyenleri, tarihe ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz!"

“TERÖRİST ÖCALAN’DAN MECLİS ÇATISI ALTINDA KURUCU ÖNDER DİYE SÖZ EDİLMESİNE KULAKLARIMIZI ALIŞTIRAMAYACAKLAR”

"Kapalı kapılar ardında kim, kime, neyin sözünü verdi bilmiyoruz. Ancak nerede, kime, neyin sözü verilmiş olursa olsun; terörist Öcalan’dan Meclis çatısı altında kurucu önder diye söz edilmesine kulaklarımızı alıştıramayacaklarının da bilinmesini istiyoruz."

“NE OLUYOR BİZE? NE OLUYOR TÜRKİYE’YE”

"Çok acı bir Türkiye gerçeğine dikkatlerinizi çekiyorum; cezaevlerimizde yatacak yer yok. Merkezi konumdaki birçok cezaevinde mahkumlar nöbetleşe yatıyor. Türkiye cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz’in toplamından fazla. Cezaevlerimizin toplam kapasitesi 304 bin 886. Cezaevlerimizde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 420 bin 904 kişi. Doluluk oranı yüzde 138! Ne oluyor bize? Ne oluyor Türkiye’ye?"

“420 BİN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜNÜN ÜÇTE BİRİ UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN HAPİSTE”

"Daha da vahimi; 420 bin tutuklu ve hükümlünün üçte biri uyuşturucu suçlarından hapiste! Bu vahim tablo; sadece Adalet Bakanı’nın değil, Adalet, Aile, Eğitim ve İçişleri başta olmak üzere tüm kabinenin birlikte çalışması gereken bir tablodur.

Bir başka vahim tablo; yasadışı bahisler… Sektörel büyüklük, 100 milyarlarca liranın üzerine çıktı. Birçok yasadışı bahis firmasının büyüklüğü, bakanlık bütçelerini aşmış durumda. Hem bahis adı altında kumar oynatıyorlar. Hem vergi kaçırıyorlar. Hem de hesaplarını kullandıkları milyonlarca vatandaşımızın kişisel verilerini yurt dışındaki suç ortaklarıyla paylaşıyorlar. Birçoğu üniversite öğrencisi milyonlarca insanımız, küçük çıkarlar karşılığında suça bulaşmış durumda. Yazık bu çocuklara! Yazık, üç beş kuruş ek gelir uğruna yanan yarınlarına."

“BU SUÇ ÖRGÜTLERİ DERHAL, SPORDAN DIŞLANMALIDIR”

"Yasadışı bahisçi olduğu, yüz milyarlarca liralık kayıtdışı kaynağı yönettiği, alenen vergi kaçırdığı, suçtan elde edilen gelirleri akladığı veya yurtdışına kaçırdığı ortada olduğu halde piyasada dolanıyor, diledikleri gibi at koşturuyorlar. Bu suç örgütleri derhal, spordan dışlanmalıdır. Tabelaları stadyumlardan indirilmelidir. Markaları formalardan silinmelidir."

“YASADIŞI BAHİS FİRMALARINA KARŞI BAŞLATILAN OPERASYONLARI DESTEKLİYORUZ”

"Tüm bunlarla birlikte, Spor Toto, İddaa ve Milli Piyango da dahil olmak üzere bahis ve kumar reklamları sona erdirilmelidir. Yasadışı bahis firmalarına karşı başlatılan operasyonları destekliyoruz. Mücadele için acilen yeni yasa yapılmasını istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nu da başını kumdan çıkarmaya, sektörü bu çukurdan kurtarmak için çalışmaya davet ediyoruz.”

"YENİDEN REFAH PARTİSİ ADLİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİDİR"

Kılıç, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yaşanan gelişmelere de değinerek, şunları söyledi:

“Üniversite öğrencisi kızımız Rojin, anlaşılan o ki, üniversite eğitimine devam ettiği Van’da canice katledildi. Babası Nizamettin Kabaiş’in amansız hukuk mücadelesi olmasa, cinayetin üstü belki de çoktan örtülmüş olacaktı. Adalet sisteminin en güvenilir kurumu olarak bildiğimiz Adli Tıp Kurumu ile ilgili şaşkınlık yaşıyoruz. Adli Tıp Kurumu yorum değil, bilim kuruludur. İlk otopside Rojin’in vücudunda yabancı DNA izine rastlanamamışken, ikinci raporda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmiş olması şaşırtıcıdır. Eğer, bu canavarca cinayetin üzerini örtmeye çalışanlar varsa bilsinler ki, Yeniden Refah Partisi adli sürecin sonuna kadar takipçisidir.”

Milli Gazete’nin dünkü manşetine dikkati çeken Kılıç, şunları söyledi:

“Bir diğer hukuk garabetine ve üzücü Türkiye gerçeğine de Milli Gazete’nin dünkü manşetiyle dikkatlerinizi çekmek istiyorum; 'Kiralık katil devri, umarım başlamadan bitmiş olsun'. Milli Gazete’nin dünkü manşeti bir ihbardır, bilinen bir hakikatin ifşasıdır. Bugün ben de buradan, bu manşet vesilesiyle hem İçişleri hem de Adalet Bakanlıklarımızın dikkatini çekiyorum. Suç örgütlerinin bu şekilde elini kolunu sallaya sallaya, hem de ilanlarla boy göstermesine, suç işlemesine seyirci kalınmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu kimliği korunmalıdır. Aksi halde anarşinin ve kaosun önüne geçilmesi imkansızdır.”