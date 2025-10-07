Yeniden Refah'tan, Bahçeli'ye 'Öcalan' yanıtı: 'Komisyondan çekiliriz!'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"KOMİSYONDAN ÇEKİLİRİZ!"

Kılıç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Gerekli görülürse TBMM’deki komisyon İmralı’ya gitmelidir” önerisine ilişkin “Bölgenin terörden arınmasına kimsenin karşı çıktığı yok. Ama bölgeyi terör örgütlerinden terörist faaliyetlerden arındıracağız derken terörü ve teröristi övmeye, göklere çıkarmaya da gerek yok. Daha önce bölücü başı TBMM’ye gelemez demiştik şimdi de bu öneriye ilişkin TBMM bölücü başının ayağına gidemez diyoruz” dedi.

Kılıç, İmralı'ya gidilmesi durumunda komisyondan çekileceklerini söyledi.

Suat Kılıç, şunları kaydetti:

“16 Kasım 2025 tarihinde yapılacak 3. Olağan Büyük Kongremize yönelik çalışmalar değerlendirildi. Hedefimiz, Ankara’da 100 bin kişilik bir kongre yapmak. Bu yönde tüm imkanlarımız seferber durumda. İnşallah bu kongre düğümü çözen kongre olacak. Bu kongre kilidi açan kongre olacak. Uyanışın, dirilişin, şanlanışın kongresi olacak. Ayak seslerini duymaya başladığımız seçimler öncesi, üçüncü yolun ilk adımı olacak. Meclis’te grup kurmanın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa oynamanın kongresi olacak.

“TEMMUZDA MAAŞLARA ARA ZAM YAPILMAMASI ELİ DE CEBİ DE CÜZDANI DA YAKIYOR”

"Gelir dağılımında adaletsizlik Türkiye’nin kronik sorunu. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. İstikrar olmaz. Güven olmaz. Gelecek olmaz. Türkiye’de, uygulanan ekonomik program nedeniyle zengin daha da zenginleşirken fakir daha da fakirleşmeye devam ediyor. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altında. Temmuz’a maaşlara ara zam yapılmaması eli de cebi de cüzdanı da yakıyor. Yoksulluk sınırına ise dört asgari ücretin toplamı bile ulaşamıyor. Bu durumun sorumlusu yüksek faizler ve yüksek enflasyon. Ancak enflasyon ve faizle mücadele etmesi gerekenler sorumluyu başka yerlerde arıyor."

“1 GRAM ALTIN 5 BİN 300 LİRAYI AŞTI”

"Enflasyonla mücadele programının başında bulunan Merkez Bankası Başkanı, yüksek enflasyonun sorumlusu olarak, vatandaşın altına olan talebini gösteriyor. Altındaki talep patlamasının, enflasyon nedeniyle paramızın pula dönmesinden kaynaklandığını anlayamıyor. Sayın Şimşek, Sayın Karahan. 1 gram altın 5 bin 300 lirayı aştı, haberiniz var mı? Bununla birlikte bir diğer neden gıda enflasyonu."

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İKİ BAKANLIK OLARAK BÖLÜNMELİDİR”

"Defalarca söyledik, bir daha söylüyoruz: Gıda fiyatları kontrol altına alınmadan enflasyonu kalıcı ve istikrarlı olarak düşürmek mümkün değildir. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım Türkiye için bir milli güvenlik meselesidir. Gıda güvenliği ile birlikte tatlı su kaynaklarımızın yönetimi de milli güvenlik meselemizdir. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı iki bakanlık olarak bölünmelidir. Biri Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı diğeri Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmalıdır. Bu sayede yaz aylarında orman yangınlarından başını kaldıramayan Tarım Bakanı, tarıma ve hayvancılığa ayıracak zamanı da bulacaktır."

“YPG BİTMEDEN PKK BİTMEZ”

"Terörle mücadele ve Suriye konusu. Halep’te terör örgütü PKK/YPG ile Suriye rejim güçleri arasında yaşanan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz. Uzlaşmaya varıldığı yönündeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki faaliyetleri son bulmadıkça Türkiye’ye yönelik terör tehdidi de son bulmaz. Söyledik, bir daha söylüyoruz: YPG bitmeden PKK bitmez."

MERSİN’DE YAŞANAN KAZAYA İLİŞKİN BAŞ SAĞLIĞINDA BULUNDU

"Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Elim kazada ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine sabır ve metanet temenni ediyoruz.”

“TBMM BÖLÜCÜ BAŞININ AYAĞINA GİDEMEZ”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye komisyonu üyelerinin İmralı’ya gitmesinde sakınca görmüyorum” açıklamasına ilişkin soru üzerine “Terörsüz Türkiye heyecanı verici bir proje. Bölgenin terörden arınmasına kimsenin karşı çıktığı yok. Ama bölgeyi terör örgütlerinden terörist faaliyetlerden arındıracağız derken terörü ve teröristi övmeye, göklere çıkarmaya da gerek yok. yok. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bizim konuya ilişkin görüşlerimizi dile getirmişti. Eğer TBMM’de kurulan komisyon, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın ayağına giderse Yeniden Refah Partisi komisyondan ayrılmayı gündemine alır. Daha önce bölücübaşı TBMM’ye gelemez demiştik şimdi de bu öneriye ilişkin TBMM bölücübaşının ayağına gidemez diyoruz” yanıtını verdi.

“TERÖRİST BAŞININ ÇAĞRISINI PKK NASIL DİKKATE ALIYORSA, PKK’NIN ŞUBESİ OLAN YPG DE SDG DE DİKKATE ALMALIDIR”

Bahçeli’nin “Beklentim şudur: PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir” çağrısına ise Kılıç, şöyle yanıt verdi:

“Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını biz sürecin başından beri ifade ettik. YPG bitmeden PKK bitmez dedik. Terörist başının çağrısını PKK nasıl dikkate alıyorsa, PKK’nın şubesi olan YPG de SDG de dikkate almalıdır. Bu çağrı Suriye’yi kapsar şekilde de yapılmalıdır. SDG hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin güvenliğini tehdit ediyor."