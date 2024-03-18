Yeniden Refah'tan Canan Uçar'a yalanlama: 'Kimseyi desteklemiyoruz'

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı “Hikmet Çakal’a misafirperverliği ve Büyükşehir Belediye Seçimlerindeki destek sözleri için teşekkür ederiz” açıklaması Yeniden Refah Partisi yetkililerince tepkiyle karşılandı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:27
Yeniden Refah'tan Canan Uçar'a yalanlama: 'Kimseyi desteklemiyoruz'
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Yeniden Refah Partisi Erzurum il Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar’ın Pasinler ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi (YRP) Pasinler Belediye Başkan adayı Hikmet Çakal’ın kendisine destek sözü verdiğini açıklamasına sert tepki gösterdi.

YRP İl Başkanı Mustafaoğlu, “Tamamen yalan bir ifade. Gerçekle ilgisi yok” dedi.

O SÖZLER İÇİN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı “Hikmet Çakal’a misafirperverliği ve Büyükşehir Belediye Seçimlerindeki destek sözleri için teşekkür ederiz” açıklamasına Yeniden Refah Partisi’nden sert tepki geldi.

İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu Canan Uçar’ın açıklamalarının medyaya “Yeniden Refah tarafını seçti” başlıklarıyla yansıdığına dikkat çekerek, “Kesinlikle böyle bir tavrımız yok. Pasinler’deki olay şöyle Canan hanım ve beraberindekiler Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret etmişler. Burada kişisel bir temenni olmuş olabilir ama Pasinler adayımız Hikmet Çakal da böyle birşeyin olmadığını bize bildirdi. Zaten kendisi de bugün bir açıklama yayınlayacak. Yeniden Refah Partisi olarak bizim hiçbir kişi veya partiyle ittifak, aday destekleme gibi görüşmemiz olmamıştır. Canan Uçar böyle bir açıklamayı neye dayanarak yaptı, anlamakta zorlanıyoruz. Partimizin aday çıkardığı tüm yerlerdeki tavrı açık ve nettir. Adayımızın olmadığı Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili herhangi bir adayı veya partiyi işaret etmesi, destek beyan etmesi söz konusu değildir. Halkımız kime oy vereceğini iyi bilir” diye konuştu.


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