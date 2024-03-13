Yeniden Refah Partisi'nden, Efkan Ala'nın '100 ilçe istediler' iddiasına ilişkin açıklama: 'Açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:17

Güncelleme: 13.03.2024 - 12:21

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın ‘Yeniden Refah bizden ittifak için 100 ilçe istedi’ iddiasına ilişkin, “Gelinen noktada Efkan Bey’in Yeniden Refah Partisi için ‘bizden 100 ilçe istediler’ şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır” dedi.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'nin ittifak görüşmelerinde tavrının baştan beri yapmamak üzerine olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala’nın bir televizyon programında ortaya koyduğu iddialar nedeniyle, ittifak görüşmelerine bizzat katılan Yeniden Refah Partisi temsilcisi olarak iddialar hakkında kamuoyunu aydınlatmayı bir zaruret olarak görüyorum. Bugün bu konularda yapılan açıklamaların ittifak görüşmelerimizdeki nezaketten uzak olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Her şeyden önce bilinmelidir ki, Yeniden Refah Partisi olarak daha aylar öncesinden ‘İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti ile belki ittifak yapabiliriz’ şeklinde genel başkanımızın açıklamaları olmuştur."

"BİZİM TALEPLERİMİZ OLDUKÇA NETTİ"

"Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi bu süreçte, bizzat sorumluluk alarak, tıpkı 14 Mayıs’ta olduğu gibi elini taşın altına koyup, ittifak görüşmelerine katılmıştır. Aziz milletimizin şunu bilmesi gerekiyor. AK Parti görüşme masasına sonuç almak üzere oturmadı. AK Parti bu masaya ittifak yapmamak üzere oturmuştur. Çünkü görüşmelerin tamamında AK Parti tarafı Yeniden Refah Partisi’ne hiçbir teklif sunmamış, bilakis AK Parti’nin yaklaşımı ‘Dostlar bizi alışverişte görsün’ şeklinde olmuştur. Özellikle AK Parti heyetinden Yeniden Refah Partisi’nin ne istediği değil, kendilerinin ittifak için ne teklif ettiklerini açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalarını istiyoruz.

Bizim tüm ittifak görüşmelerindeki tavrımız ve taleplerimiz oldukça netti. Öncelikle ilkeli, adil ve partimizin gücünün dikkate alındığı, dengeli bir ittifak yapılması ve 14 Mayıs’ta ortaya konulan protokolün bir an önce hayata geçirilip, acilen Gazze ile ilgili somut adımların atılması heyetimizin talepleriydi."

‘İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDEKİ YAKLAŞIM, YENİDEN REFAH’A NE KAYBETTİRİRİZ’ YAKLAŞIMIYDI’

Nureddin Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeniden Refah Partisinin, bir seçim bölgesinde seçime girmemesinin, başta tabanında oluşturacağı rahatsızlığı ve Türkiye geneli oy oranına olumsuz etkisini dahi dikkate almayan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Maalesef AK Parti heyetinin ittifak görüşmelerindeki yaklaşımı, ‘Türkiye ne kazanır’ değil, ‘AK Parti buradan ne kazanır, Yeniden Refah’a ne kaybettiririz’ yaklaşımıydı. Özetle ittifak için çok da istekli olmayan bir heyetle görüşmeleri sürdürdük.

Ayrıca görüşmelerimiz henüz devam ederken, AK Parti tarafı tüm adaylarını açıklamaktan da geri durmamıştır. Biz ise, ittifak görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar adaylarımızı açıklamayıp, sürecin tamamlanmasını bekledik. Gelinen noktada Efkan Bey’in Yeniden Refah Partisi için ‘bizden 100 ilçe istediler’ şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı 500 binlere gelmiş bir partiyi yok hükmünde saymak, her şeyden önce tabanımızı, üyelerimizi, hatta AK Parti tabanını dahi ziyadesiyle rahatsız etmiştir.

Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi’nin yok hükmünde gösterilmek istendiği bir ittifakın içerisinde olmaması, tüm bu değerlendirmelerin ışığında gayet tabiidir. Yine altını çizerek ifade etmek isterim ki, bizler bir başka partinin kazanması veya kaybetmesi üzerine siyaset yapan değil, özellikle ekonomik ve sosyal alanda nice sıkıntılarla boğuşan milletimizin kazanması için siyaset yapan bir partiyiz.”