Yenidoğan çetesi iddianamesinde epikriz dosyalarına ilişkin konuşmalar yer aldı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

“Yenidoğan çetesi”ne ilişkin hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında yapılan konuşmalarda epikriz dosyalarındaki (Hastanede yatan hastalara taburcu olurken verilen hasta çıkış özeti) sorunlara ilişkin konuşmalar yer aldı. İddianamede TRG Hospital Hastanesi’nde başhemşire olan Cansu Akyıldırım ile TRG Hospital Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Mehmet Gürül ile hastanedeki epikriz dosyalarında sorunlar olduğuna ilişkin iletişime geçtiği, Mehmet Gürül’ün örgüt yöneticisi Fırat Sarı’ya konuyu aktardığı ve Sarı’nın dosyaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Reyap Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Sümeyye Nur Arslan’ın Cansu Akyıldırım ile epikriz konusunda iletişime geçtiği ve Cansu Akyıldırım’ın “Ben bu epikrizlerin hiçbir yerini savunamam Sümeyye” dediği dosyada yer aldı. İddianamede, TRG Hospital hastanesindeki hastaneden çıkmaması gereken epikrizlerin doktorlar tarafından doldurulmayıp başka hastanedeki hemşireler tarafından doldurulduğu ortaya çıktı.

USULSÜZ DÜZENLEMELER

İddianamede bir bebek hakkında usülsüz işlem yapıldığı, ardından hemşirelerin aralarında yaptığı konuşmalarda yeni hazırlanacak formu elyazısıyla yazılması gerektiğine ilişkin konuşmalar yer aldı. Hastanede ölen bebek Akıncı Otham’ın dosyasında usülsüz düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Esenyurt Reyap Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Mehtap Sayar ve Çiğdem Kıvanç’ın arasında geçen konuşmada, Kıvanç’ın hastanede ölen bebek Akıncı Otham’ın dosyasında usulsüz olarak düzeltmeler yaptığı ancak ölüm saatini hesaba katmaması nedeniyle Mehtap Sayar’ın elyazısıyla yazması gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Kıvanç’ın, Sayar ile yaptığı konuşmada “Ben onun dosyasını kontrol ediyordum ama saatlerde yanlışlık vardı düzelttim saatleri ama ölüm saatini hesaba katmamışım. Form istedim, sizlerden birisinin elyazısıyla yazılması gerekiyor” dediği iddianamede yer aldı.