‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında ilgileri olmadığı halde binlerce emekçi işsiz kaldı

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Türkiye’yi sarsan “yenidoğan çetesi” davasının ilk duruşması 18 Kasım’da yapılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameyi kabul eden Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22’si tutuklu 47 şüpheli yargılanacak. 494 sayfalık iddianamede 19 özel hastanenin adı geçerken bunların 10’u kapatıldı. Bu hastanelerde çalışan ve çeteyle ilgileri olmayan üç bini aşkın sağlık emekçisi ise işsiz kaldı.

‘SİSTEM KÖKTEN DEĞİŞMELİ’

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu geçen ay işsiz kalan hekimlerle bir toplantı yaptıklarını söyledi. Küçükosmanoğlu, hekimlerin, “Hastanelerin kapatılması ile sadece işsiz kalmadıklarını aynı zamanda itibarsızlaştırma gibi önemli bir sorun yaşadıklarını dile getirdiler” dedi. Sorumluluğu bulunan kişilerin yargı önünde hesap vermelerinin en büyük istekleri olduğunu kaydeden Küçükosmanoğlu, “Ancak bu hastanelerde çalışan tüm sağlık çalışanlarını töhmet altında bırakan uygulamadan vazgeçilmeli, bu hastaneler kamu denetiminde derhal faaliyete geçirilmelidir” dedi.

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, “Sağlık sistemi kökten değiştirilmeli, bütçede sağlığa ayrılan pay artırılmalı, prime dayalı sigorta sistemi yerine genel bütçeden finanse edilen, özelden hizmet satın alma yoluyla değil, kamu eliyle herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmalıdır. Sağlık bakanlığı hastaneleri kapatarak ortaya çıkan sağlık skandalının sorumluluğundan kurtulamaz” ifadelerini kullandı. İstanbul Tabip Odası (İTO) önceki gün yaptığı açıklamada, “İddianamede malen sorumlu olarak belirtilen hastanelerin faaliyetlerinin durdurulması sonucu olayla hiçbir ilişkisi bulunmayan yüzlerce hekim, binlerce sağlık çalışanı bir gecede işsiz kalmış, buralarda hizmet alan hastalar mağdur edilmiştir. Bu hastaneler öncelikle kamu denetiminde yeniden faaliyete geçirmeli, ardından kamuya devredilmeli, ailelerin ve üçüncü kişilerin uğradığı maddi zarar hastanelerin kamulaştırılmasından karşılanmalı ve çalışanların özlük hakları korunarak kamu çalışanı statüsüne alınması sağlanmalıdır” çağrısı yapılmıştı.

EN AZ 3 BİN KİŞİ

Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden elde ettikleri verilere göre kapatılan 10 hastanede hekim, hemşire, güvenlik, temizlikçi, hasta bakıcı gibi çalışan sigortalı en az 3 bin 128 emekçi olduğu bilgisini vermişti.