'Yenidoğan' soruşturmasında ismi geçiyordu: CHP'li meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz istifa etti

Yayınlanma: 19.10.2024 - 22:38

Güncelleme: 19.10.2024 - 22:39

Türkiye'de, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı büyük tepki çekti.

Çete ile ilgili soruşturmada adı geçen Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekim Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi Yılmaz'ın dilekçesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na sunduğu öğrenildi.

Odatv'de yer alan habere göre, Yılmaz dilekçesinde, "Sürecin siyasallaştırılmaması adına mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL 'PARTİDE TUTAN NAMUSSUZDUR' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İletişim Başkanlığı’ndan medyaya şunu pompalıyorlar; Bu işin içerisinde CHP’nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız, son lafı baştan söyleyeyim: Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir" demişti.