Sağlık Bakanı 'Yenidoğan Çetesi'yle ilgili konuştu: Kendisi dışında herkes 'suçlu'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 20:51

Güncelleme: 19.10.2024 - 21:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Memişoğlu burada 'Yenidoğan Çetesi'ne dair soruları yanıtladı.

Vatandaşlara seslenen Memişoğlu, "Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. Başka vaka var mıdır diye insanlarımız şüphelenmesin" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini de aktaran Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi: 'Ne gerekiyorsa yapın' dedi" ifadelerini kullandı.

"ANLAMADIK"

Memişoğlu, "Biz zaten bu insanları tutuklamıştık ama gündem olmadı" diyerek 'nedenini anlamadığını' söyledi. Memişoğlu, "Esasında o zaman gündem olması gerekiyordu. Bunun neden o zaman gündem olmadığını biz de anlamadık. 5.5 ay önce gündem olmalıydı. Bununla ilgili haberler, 44 kişinin tutuklandığı 5.5 ay önceki haberlerde, her yerde var. Savcıyı tehdit eden kişinin videosu şu anda gündemimizde esas" şeklinde konuştu.

"CİMER BAŞVURUSU İLE ÇÖKERTTİK"

Memişoğlu skandalın ortaya çıkması ile ilgili de şunları söyledi:

"Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar. Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık.

Yenidoğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar. Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.

Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar. 26 Nisan 2024'te bu çeteye operasyon yapıldı. Mali büro nasıl araştırması gerektiğini hep bize sordu, biz de hekimleri gönderdik. 2023 Eylül'de, Ekim'de ve Kasım'da, 16 Kasım’da, 29 Kasım’da, 18 Ocak’ta bunları devamlı denetleme halindeydik zaten. Bunlara 2024 yılında da 112 sevki yapmadık yıl boyunca. 27 Nisan'da gizlilik kararı kaldırılıyor. 41 kişi gözaltına alınıyor, bunların 22'si tutuklanıyor. Bu tutuklama ve iddianame ve soruşturma devam ediyor."