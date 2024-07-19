Yenilik Partisi ‘acil seçim’ isteğinde ısrarcı: Özel’den cevap bekleniyor

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:25

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:25

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kullandığı sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel’i etiketleyerek “Acil seçim için Sayın Özgür Özel’e bir çağrım var! Gel birlikte Saray’ın kapısına gidip, acil seçimi başlatalım” paylaşımını yaptı. Yılmaz, ayrıca paylaşımına eklediği videoda Özel’e hitaben “Toplumsal taleplerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirilmesini beklemenin demokrasiye inanmamak olduğunu” ve “Erdoğan’ın demokratik meşruiyetini kaybettiğini” kaydetti. Ayrıca videoda “Meşruiyetini kaybetmiş bir kişiden toplumsal taleplere merhem olmasını beklemenin doğru olmadığı” belirtilirken “Bizlerin bir şey yapması gerekiyor” ifadesi kullanıldı. Yılmaz, CHP lideri Özel’in önümüzdeki hafta cumaya kadar bu çağrıya cevap vermesi talebinde bulundu. Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Kemal Çiftçi, Yılmaz’ın CHP lideri Özel’e olan teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamada “Erdoğan yönetiminin artık Türkiye’yi yönetmesi, iç ve dış sorunları çözebilmesi, ekonomik buhranı aşabilmesi mümkün değildir. Tek çare, erken değil, acil seçimdir. Bu nedenle, Siyasal İslamcı iktidarı, toplumsal muhalefetin gürleşen beklentilerine uygun olarak acil erken seçime zorlamak için Yenilik Partisi Başkanı Yılmaz’ın CHP lideri Özel’e yaptığı Saray’ın önünden acil seçim çağrısında bulunma teklifinin karşılık bulmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

