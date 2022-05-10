AKP'li isim canlı yayında elindeki son anketi açıkladı: Düşüş yaşadık

10 Mayıs 2022 Salı, 09:01

AKP'nin yaptırmış olduğu seçim anketi sonuçlarını açıklayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranının yüzde 40'a yaklaştığını iddia etti.

A Haber'de yayınlanan Sebep-Sonuç programında açıklamalarda bulunan Şen, seçim anketine dair "Biraz düşüş yaşadık" dedi. Şen, AKP'nin oy oranının ilerleyen günlerde yüzde 45 hatta 46'ya ulaşacağını öne sürerek şöyle dedi:

“Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor.

Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız. Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız.”