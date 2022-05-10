Son anketten çarpıcı sonuç: Yüzde 84 asgari ücrete zam istiyor

MetroPoll Araştırma tarafından yapılan bir çalışmada, yurttaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 07:10
Son anketten çarpıcı sonuç: Yüzde 84 asgari ücrete zam istiyor
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MetroPoll Araştırma şirketi, "Asgari ücret yeniden düzenlenmeli mi?" adlı çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yurttaşa, "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 84,1 "evet" derken yalnızca yüzde 13,6'lık kısım "hayır" dedi.

AKP VE MHP'YE OY VERENLER...

Araştırmaya katılan vatandaşların hangi partiye oy verdiklerine göre tablo oluşturulduğunda ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Buna göre AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 78,4'ü asgari ücrete yeni bir zam bekliyor. MHP'li vatandaşların yüzde 74,8'i ise yeni bir zam yapılmasını istiyor.


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