Yenilik Partisi’nden Çolak’ın tutuklanmasına tepki

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:30

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:30

“Aykırı” adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımıyla “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Konuya ilişkin Yenilik Partisi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aykırı Haber İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Sayın Batuhan Çolak’ın Suriye’deki olaylar hakkında yaptığı haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı öğrenilmiştir. Anayasamıza göre basın hürdür ve sansür edilemez; ayrıca “Devlet”, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Gazeteci Batuhan Çolak, mesleğinin gereğini yapmış olup, sığınmacılar ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanmakta olan ve ulusumuzu son derece rahatsız eden olaylar hakkındaki gerçekleri, habercilik anlayışı içerisinde hepimize göstermiştir. Ortada soruşturma başlatılmasını ve gözaltına alınmasını gerektirecek bir makul suç şüphesinin dahi olmadığı ve Anayasamızın amir hükümlerine aykırı hareket edildiği kanaatindeyiz. Yenilik Partisi olarak gazeteci Batuhan Çolak’ın yanındayız ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”