Yerel seçim takvimi belli oldu: YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 04:17

Güncelleme: 01.12.2023 - 04:17

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanacak takvim, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; seçim takvimi 1 Ocak 2024’te başlayacak. YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak’ta ilan edecek. Siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yapacağını ve üye listelerini ilgili ilçe seçim kurullarına 11 Ocak’ta gönderecek. YSK, 27 Ocak’ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili kurayı çekecek ve ilan edecek.

Siyasi partiler için aday adayı listelerini il ve ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü 31 Ocak olacak. Siyasi partiler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri, büyükşehir belediye başkan aday listelerini 20 Şubat Salı saat 17.00’ye kadar verecek. Kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart Perşembe günü başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi saat 18.00’de sona erecek.