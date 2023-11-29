Resmi Gazete'de yayımlandı: 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "PKK'ya finansman sağladıkları" gerekçesiyle 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın malvarlığı dondurma kararı
bakan Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla Resmi
Gazete’de yayımlandı. Kararda, “terör finansmanı” suçlamasıyla 62 kişi ile 20
vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.
Uygulamanın 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkında Kanun” kapsamında olduğu belirtilen kararda, “Bu Karara karşı, 6415
sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir” ifadeleri
yer aldı.
Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika,
Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç,
Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya faaliyet gösteriyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- 'Terim Fonu'na ilişkin tüm iddialara yanıt