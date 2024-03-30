Yerel seçime 24 saat kala seçmenlere ‘yurttaşlık görevleri’ anımsatıldı

Yarın tüm Türkiye sandığa giderek oy kullanacak. Siyasetçiler, siyaset bilimciler ve tanınmış kişiler, seçimlerin ülkenin geleceğini belirleyeceğini vurguladı. Seçimlerde bir oyun dahi kritik rol oynayacağını söyleyen siyasetçiler, oy vermeyecek veya kararsız olan seçmenlere “Sandığa gidin” çağrısı yaptı.

İrem Karataş
Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00
Yerel seçime 24 saat kala seçmenlere ‘yurttaşlık görevleri’ anımsatıldı
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Seçim öncesi Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek toplumun siyasete katılım kanallarının büyük ölçüde kapatıldığına dikkat çekerek, “Yalnızca seçim döneminde değil, haricinde de siyasete katılabiliyor olmamız gerek.

Fakat başta polisiye önlemlerle bunun önüne geçilmiş durumda” dedi. Oy vermeyecek veya kararsız olan seçmenlere değinen Örnek, “Seçimler dönem dönem boykot edilebilir. Ortada böyle bir amaç yoksa, bıkkınlık nedeniyle sandığa gidilmiyorsa siyasete katılım hakkından vazgeçmiş oluyoruz.

Hakkımıza titizlikle sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bir yurttaşlık görevi, bundan vazgeçmek demek en önemli haklarımızdan biri olan siyasete katılım hakkımızdan vazgeçmektir” diye konuştu.

ÜÇ ÖNEMLİ SEBEP

Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi ise seçimin diğer yerel seçimlerden farklı ve kritik olduğunu vurguladı. Özçelebi, “Sandığa gitmek için temelde üç sebep var. Bunlardan birincisi kente ve yaşam tarzına sahip çıkmak.

İkincisi demokrasiye sahip çıkmak. Kentin sorunları konusunda kendi iradenizi doğrudan kullanma şansını değerlendirmek. Son ve belki de en önemlisi birlik olmak. Milli iradeyi sandıkta ortaya koymak çok önemli” ifadelerini kullandı.


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