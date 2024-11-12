Yerel seçimlerde çok konuşulmuştu: 'Konuş sen nerelisin?' davasında karar verildi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:38

Şırnak’ta 31 Mart seçimlerinde Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu'nda oy kullanmaları için getirilen asker ve polisten oluşan “taşımalı seçmen”e "Konuş, sen nerelisin?" diyerek tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak ve birlikte yargılandığı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eş Başkanı Abdullah Güngen ve Tufan Ertaş için karar verildi.

Kullandığı söz nedeniyle Salğucak, Güngen ve Ertaş hakkında "seçmenin sandık alanına girmesine veya oy kullanmasını tehdit/cebir/şiddet kullanarak engel olmak" iddiasıyla açılan davanın 2'nci duruşması Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davada savunmaların alınmasının ardından mahkeme Salğuocak, Güngen ve Tufan Ertaş'ın beraatine karar verdi.