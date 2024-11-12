MHP 'geciktirilmeden' istemişti, YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylamaya hazırız' açıklaması

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:51

Güncelleme: 12.11.2024 - 12:10

İktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan, TV 100'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında 'elektronik seçim' sistemi ile ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener’in kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı.

Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktardı.

Sinan Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar' diyor.''

Burhan, yapılan hazırlıklara ilişkin "Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor” dedi.

MHP İSTEMİŞTİ

Elektronik oylama sistemi, son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP tarafından açıkça talep edilmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından CHP'nin kazandığı Kütahya Belediyesi'yle ilgili MHP'nin yaptığı itiraz başvurusu, YSK tarafından reddedilmişti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da bunun üzerine "Tüm bu tartışmalara son vermek için, elektronik seçim sistemine geçilmesi şarttır. Yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır" çağrısı yapmıştı.