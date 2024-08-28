Yerel seçimlerden önce açılan hat ‘yolcu yetersizliği’ gerekçesiyle kapatılıyor

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:24

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:24

Ankara’da 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Elmadağ adayı olarak gösterilen Eyyüp Tekiner’in vaatleri arasında yer alan Ankara-Elmadağ bölgesel treni 31 Ağustos’ta “yolcu yetersizliği” gerekçesiyle kullanıma kapatılıyor. Söz konusu hat, seçimlerden hemen önce 21 Mart’ta yurttaşların hizmetine sunulmuştu. Durak planlaması sırasıyla Elmadağ, Lalabel, Hasanoğlan, Lalahan, Ortaköy olan hatta, açıldığı günden bu yana seferler yalnızca Elmadağ ile Ankara arasında yapıldı. Ara duraklardan yolcu alınmadı.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuya ilişkin yaptığı yorumda “Elmadağ’da yaşayan vatandaşlar, Adem Barış Aşkın başkanımıza teveccüh gösterince, şimdi bu hattı kapatarak Elmadağ halkını cezalandırmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. “Milletin vergileriyle yapılan hizmetler AKP’nin seçim kozu olmuş” diyen Karasu, “Dünyanın hiçbir yerinde, insanlar mağdur edilerek bir çalışma yapılmaz. Gerekirse günde 6 olan sefer sayısını azaltın. Önce insanların mağduriyetini giderin” diye konuştu.

“KLASİK AKP ANLAYIŞI”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara Milletvekili Av. Umut Akdoğan, “Klasik bir AKP anlayışıyla karşı karşıyayız. Seçimden önce her şeyi bol keseden vaat eden, seçimden sonra çay kaşığıyla vermeyi bile çok gören bu zihniyet, seçmen tarafından önce 2019’da, sonra 2024’te cezalandırıldı” dedi. Akdoğan, “Yenilgiden ders almayan AKP zihniyetini, önümüzdeki genel seçimlerde daha büyük bir yenilgi bekliyor. Vatandaşın aklıyla alay eden bu anlayış bir süre sonra genel iktidarda da görevden ayrılacaktır” ifadelerini kullandı.