Yerel seçimlerden zaferle ayrılan CHP, ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’ düzenleyecek
CHP, 20-21 NİSAN'DA "YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAYI" DÜZENLEYECEK
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen il ve ilçe belediye
başkanlarıyla 20-21 Nisan'da "Yerel Yönetimler Çalıştay"ı
düzenleyecek.
CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen, il ve ilçe ve
belediye başkanları "Yerel Yönetim Çalıştayı"nda ilk kez bir araya
gelecek. Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek çalıştay, 20-21
Nisan'da genel merkezin 600 kişilik toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Yerel Yönetimler Çalıştayı kapsamında ilk olarak 20 Nisan'da
saat 09.00'da CHP Genel Başkanı Özel'in başkanlığında, Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri, il başkanları ve belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir ziyaret
edilecek ve Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk bırakılacak.
Çalıştay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması ile
başlayacak. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek birer konuşma
yapacak. Çalıştay'da belediyeler ve il örgütleri arasında çalışma
dinamiklerinin tartışılacak, 'Geçmişten Geleceğe CHP Belediyeciliği' ve
'Uzmanların Gözünden Yeni Dönem Türkiye Siyaseti ve CHP Belediyeciliği'
başlıkları altında değerlendirmeler yapılacak.
CHP Yerel Yönetimler Çalıştayı programı şöyle:
"08:15 CHP Genel Merkez Önünde Buluşma
08:30 CHP Genel Merkezden Anıtkabir'e Hareket
08:45-09:30 Anıtkabir Ziyareti
09:30-09:45 CHP Genel Merkeze Geçiş
09:45-10:00 Parti Önü Aile Fotoğrafı
10:00-10:45 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Konuşması
10:45-11:05 CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Konuşması
11:05-11:25 CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Gökan Zeybek'in Konuşması
11:25-11:45 Mola
12:00-13.30 Genel Merkez, belediyeler ve il örgütleri arasında çalışma dinamiklerinin tartışılması
13:30-14.30 Öğle Yemeği
14:30-15.45 Geçmişten Geleceğe CHP Belediyeciliği
15.45-17:00 Uzmanların Gözünden Yeni Dönem Türkiye Siyaseti ve CHP Belediyeciliği
19.00 Akşam Yemeği"
Program 21 Nisan'da saat 10.00'da başlayıp saat 12.00'de
Özgür Özel'in kapanış konuşmasıyla sona erecek.
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