Yerine kayyum atanan Ahmet Türk, 1 hafta önce Cevdet Yılmaz ve üst düzey devlet yetkilileriyle 'barış yemeği'ndeydi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:43

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:43

İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Bakanlık tarafından görevden alınan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine de Batman Valisi Ekrem Canalp atandı.

CEVDET YILMAZ, AHMET TÜRK İLE YEMEK YEMİŞTİ

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla görevden alınan Ahmet Türk, geçen hafta iktidarın en üst kademedeki isimleriyle bir araya gelmişti.

Türk, Şenyaşar ve Yıldız ailesini barıştırmak için 27 Ekim'de Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen "barış" yemeğinde yer almıştı.

Yemeğe Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, eski adalet bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile Şanlıurfa AKP milletvekilleri, belediye başkanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar; DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Mithat Sancar, Saliha Aydeniz, DEM Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkanları katılmıştı.