Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu'dan 'Hukuk reformu' çağrısı: Halkımız adalete güvenini kaybetti

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 1 Eylül’de sona eren adli tatil sonrası Türkiye’nin adalet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mutlu, yurttaşların da adalet çalışanlarının da mevcut sistemden memnun olmadığını vurgulayarak kapsamlı bir hukuk reformu çağrısı yaptı.

Davaların yıllarca sürdüğünü, hâkimlerin günde onlarca dosya, savcıların ise yüzlerce başvuru ile boğuştuğunu anımsatan Mutlu, “Nasıl ki hasta doktordan derman bekler, bugün de millet adliyeden adalet bekliyor. Ancak adliyelerin hâli ortada. Vatandaş da adliye mensupları da şikâyetçi” ifadelerini kullandı.

“ADLİYE ÇALIŞANI DA VATANDAŞ KADAR DERTLİ”

Adaletin milletin en kıymetli hazinesi olduğunun altını çizen Mutlu, “Devletin temeli adalettir. Ancak halkımız adalete güvenini kaybetti. Artık sadece vatandaşın değil, hâkimlerin, savcıların ve adliye çalışanlarının da sorunlarını dinlemek zorundayız. Çünkü belli ki onlar da en az vatandaş kadar dertli” dedi.

“GEÇİKMEYE TAHAMMÜL YOK”

Türkiye’nin acil bir hukuk reformuna ihtiyaç duyduğunu belirten Mutlu, “Türkiye’nin gecikmeye tahammülü yoktur. Tüm siyasi partiler, farklılıklarını bir kenara bırakarak milletin adalet beklentisini karşılayacak kapsamlı bir reformu el ele hayata geçirmek zorundadır” diye konuştu