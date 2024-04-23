Gazeteci Metin Cihan ortaya çıkardı! Gençlik örgütü Starbucks’ı basarken… BBP’nin kurucusu İsrail devletiyle ticaret yapıyormuş

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:09

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:09

Türkiye’de Bakanlar ve AKP yöneticileri ‘İsrail’le ticaret’ konusunda protesto edilmeye devam ederken, gazeteci Metin Cihan yeni bir belge paylaşarak Büyük Birlik Partisi kurucusu ve MKYK üyesi Mustafa Semerci’nin İsrail devletinin elektrik şirketine kablo ihraç ettiğini ortaya çıkardı.

Semerci’nin kurucusu olduğu BBP’nin gençlik örgütü, İsrail’in Filistin’e saldırmaya başladığı zamanda, ABD’li kahve şirketi Starbucks’a yönelik protestolarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cihan, şunları yazdı:

“Doğrudan İsrail Devleti ile ticaret yapmadığımız kalmıştı. Meğer onu da yapıyormuşuz. Gazze'de katliam devam ederken. Şirket, Pamukkale Kablo. Sahibi, Mustafa Semerci. BBP kurucusu ve MKYK üyesi.

"AÇIKÇASI BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

Denizli'deki bu şirketin İsrail'in bir numaralı kargo tedarikçisi olduğunu daha önce açıklamıştım. Dün gece Aliağa Gümrük kayıtlarına bakarken şirketin adı dikkatimi çekti. Liste çok uzun, sadece 7 Ekim'den sonra olanları paylaşıyorum.

Karşı taraftaki şirket The Israel Electric Cooperation Ltd'i de merak ettim ve açıkçası bu kadarını beklemiyordum. İsrail devletinin elektrik şirketi çıktı.

Hatırlayalım, Nihat Zeybekci birkaç gün önce bu patronlarla buluştuktan sonra ne demişti: "Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var."

Bu sözler şimdi daha iyi anlaşılıyor.

"KENDİ YÖNETİCİLERİNİN TİCARET HALİNDE OLDUĞUNU BİLİYORLAR MIYDI?"

Bu arada, hatırlarsınız, BBP'li gençler Starbucks basıp insanlara sataşıp Gazze'ye kurşun saydıkları kahvelerini döküyordu. Kendi yöneticilerinin aynı esnada İsrail Devleti ile milyon dolarlık ticaret halinde olduğunu biliyorlar mıydı? Sanmıyorum.

Not: İlk açıkladığım günden itibaren BBP bu ticareti kabul etti ve aynen devam etti. BBP yöneticileri bunu sorun olarak görmüyorlar. Üyeleri rahatsız olabilir ama umursamıyorlar. Tıpkı Nihat Zeybekci'nin dediği gibi, onların Filistin Davası sadece istismar etmek için var. Ezan ve bayrak sevgisi de öyle. Hiçbir şey kodamanların kâr hesabı kadar değerli değil.”