Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 15 şüphelinin yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini bildirdi

Yerlikaya, sosyal medya platformu X'teki hesabından "15 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik" başlığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalandığını belirtti.

Suçluların Türkiye'ye getirildiğini aktaran Yerlikaya, kırmızı bültenle "tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme" suçlarından aranan A.K, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.A, "kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, yaralama, mala zarar verme" suçlarından aranan M.D. isimli şahısların Almanya'da yakalandıklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kasten öldürme suçundan aranan S.G. Gürcistan'da, hırsızlık, silahla tehdit, basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarından aranan D.Y. Gürcistan'da, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan'da, uyuşturucu madde ihraç etme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. Karadağ'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma, tehdit suçlarından aranan G.A. Karadağ'da, dolandırıcılık suçundan aranan M.S.E. ise Kuzey Makedonya'da yakalandı."