Yeşil Sol adayı Cengiz Çandar'dan 'HDP' açıklaması: 'Bu partideki sol kuruluşlar dekorasyon gibi'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 11:21

Güncelleme: 15.04.2023 - 11:21

2016 yılından bu yana İsveç'te bulunan, "Yetmez ama Evet"çiliğin simge isimlerinden gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti tarafından milletvekili adayı gösterildi. Çandar, isminin açıklanmasıyla birlikte eleştirilerin hedefi oldu.

Çandar, adaylığına ilişkin Medyascope’tan Ruşen Çakır'a konuştu. Çakır, Çandar’ın adaylığına gelen eleştirileri “HDP nezdinde ve özellikle tabanında sen ve Hasan Cemal sevilen insanlarsınız. Dolayısıyla o tabanın ‘bunları da nereden getirdiler başımıza’ diyeceğini sanmıyorum“ sözleriyle yorumladı.

"SOL KURULUŞLAR DEKORASYON GİBİ"

Çandar, Çakır'ın bu sözleri üzerine, adaylığına ilişkin "Gerçekten göz yaşartıcı ve son derece okşayıcı tepkiler geldi. Çünkü nereden baksan, esas bu partiyi taşıyıcı, sosyolojik anlamdaki esas taşıyıcı olan alan Kürt alanından. Türkler yok mu bu partide, birtakım sol kuruluşlar da var. Bunlar biraz dekorasyon gibi. Partiye nereden bakarsanız oy potansiyeli olarak da, söylemi olarak da, geçmişi olarak da, kimliği olarak da Kürt partisi tabii ki. Türk dekoratif unsurlar da var bu partide. Ama biz, Hasan Cemal ve ben, dekorasyon unsurları olmaktan öteye, bu sorunla çok yakın ilişki kurmuş, hem siyasi aktörleriyle hem sahadaki insanlarla, bölgenin insanlarıyla çok kalbi ilişkiler kurmuş insanlarız. Orada hiçbir sorun yok ve olmadı" ifadelerini kullandı.