Yeşil Sol'dan aday olan Cengiz Çandar'dan eleştirilere: 'Bunlar kişilik katli, pişman değilim'

Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:30

Güncelleme: 12.04.2023 - 09:36

2016 yılından bu yana İsveç'te bulunan gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti tarafından milletvekili adayı gösterildi. Gazeteci Hasan Cemal'le birlikte partinin aday listesine giren Çandar, isminin açıklanmasıyla birlikte eleştirilerin hedefi oldu.

Hakkındaki eleştirileri "operasyon" olarak tanımlayan Çandar, "Eleştiri ayrı şey, operasyon ayrı şeydir. Bunları bir operasyon ve kişilik katli olarak gördüm. Haksız ve gerçek dışı bir kampanya olarak görüyorum" dedi.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın sorularını yanıtlayan Çandar, geçmişte takındığı siyasi tutum nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı yolundaki soruya ise şöyle yanıt verdi:

* Hiçbir insan hatasız değildir, bir sürü hata ve pişmanlıklar yapmıştır ama siyasi çizgi olarak son 30 yılıma bakarsak o günden bugüne şunu yazmasaydım, şunu söylemeseydim dediğim bir pişmanlığım yok. Hepsini neden yaptığımı, niye yaptığımı, nasıl yaptığımın idrakindeyim, biliyorum.

* Ama ayrıntılarda şu ifade daha iyi olabilirdi dediğim konular olsa da siyasi doğrultuda pişmanlık duyduğum bir konu yok. Zaten başıma gelen belalar da ondan sonra oldu. Ondan önce gayet makbul Türk elitinin kabul gördüğü ‘Türkiye’nin bir mensubuydum’. Bu sıkıntılara girmeye hiç gerek olmayabilirdi.