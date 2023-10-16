Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posteri açan şüpheli tutuklandı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin dün gerçekleştirilen 4. Olağan Büyük Kongresi’nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:05
Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posteri açan şüpheli tutuklandı
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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi’nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe “terör örgütü propagandası” suçundan tutuklandı.


Yeşil Sol Parti Abdullah Öcalan

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