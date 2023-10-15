YSP kongresinde 'Öcalan' posteri açanlar gözaltına alındı

Ankara Valiliği, kentte YSP’nin bugün toplanan kongresinde terör örgütü lehine slogan atan ve Öcalan’ın posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:15
YSP kongresinde 'Öcalan' posteri açanlar gözaltına alındı
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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü lehine slogan atan ve elebaşı Öcalan’ın posterini açan 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır."

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün Yeşiller Sol Partisi tarafından yapılan 4'üncü Olağan Kongrede bölücü terör örgütü lehine slogan atılması ve elebaşısının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.


Yeşil Sol Parti Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Abdullah Öcalan poster gözaltı

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