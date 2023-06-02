Yeşil Sol Parti'nin Meclis başkanı adayı belli oldu
Meclis'in 28'inci Yasama Dönemi düzenlenen törenlerle başladı. Son olarak Yeşil Sol Parti'nin (YSP), Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u göstereceği öğrenildi.
Yeşil Sol Parti (YSP) parti binasında gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi.
28. Dönem'de YSP, yeni Meclis başkanvekili olarak Sırrı Süreyya Önder üzerinde mutabık kaldı.
Ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulu'nu yönetecek Önder, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak.
MECLİS BAŞKANI ADAYI TÜLAY HATİMOĞLU ORUÇ
Meclis başkanı adayı olarak ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç gösterilecek.
Meclis İdare Amiri Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri ise Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Grup Başkanvekillerinin, yapılacak kongre sonrası değişebileceği belirtildi.
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