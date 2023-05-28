2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul'da oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Sultangazi'de bulunan Gazi İlkokulu'nda kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Türkiye'de değişimin, demokrasinin gücüne inanan bütün mücadele arkadaşlarımızdan, halklarımızdan bugün sandık başlarına giderek, demokrasiye, değişime, eşitliğe ve özgürlüğe oy kullanmalarını talep ediyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:25
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul'da oyunu kullandı
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Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Sultangazi'de bulunan Gazi İlkokulu'nda kullandı.

Beraberinde bazı partililerle Gazi Mahallesi'ndeki okula gelen Uçar, kayıtlı olduğu 1359 numaralı sandıkta oy verdi.

Okul çıkışında basın mensuplarına konuşan Uçar, seçimin ikinci tura kaldığını belirterek, bu seçimin Türkiye'nin ilk deneyimi olduğunu söyledi.

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU

İlk turda oy kullanmayanları sandığa davet eden Uçar, "Türkiye'de değişimin, demokrasinin gücüne inanan bütün mücadele arkadaşlarımızdan, halklarımızdan bugün sandık başlarına giderek, demokrasiye, değişime, eşitliğe ve özgürlüğe oy kullanmalarını talep ediyorum" dedi.

Uçar, sandıklarda görevli partililere teşekkür ederek, "14 Mayıs'tan daha dikkatli olacak şekilde hem oylarımızı hem sandıklarımızı hem de geleceğimizi korumak üzere arkadaşlarımdan daha güçlü göreve sarılmalarını talep ediyorum. Bu seçimin sonuçları da tüm Türkiye halkları için eşitliğe, özgürlüğe ve demokrasiye vesile olsun" diye konuştu.


Yeşil Sol Parti Seçim Cumhurbaşkanı Seçimi

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