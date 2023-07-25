Yeşil Sol’da, Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolü ‘rahatsızlık yarattı’: ‘Taban çok kırgın’

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

14 Mayıs seçimlerine kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol listelerinden katılan HDP yöneticileri, 14 Mayıs’ta ve 28 Mayıs’ta “koşulsuz ve şartsız” şekilde Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerine işaret etti.

“Türkiye ya demokrasiye yönelecekti ya da giderek otokratikleşecekti. Biz tercihimizi Türkiye’nin demokratikleşmesinden yana kullandık. Bu nedenle tek taraflı olarak Kılıçdaroğlu’nu destekledik” diyen HDP kaynakları, “Kılıçdaroğlu’nu desteklemek karşılığında herhangi bir şey istemediklerini, bu yönde bir görüşme dahi yapılmadığını” vurguluyor.

Ancak Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki mutabakata ve söz edilen koltuklara değinen parti yöneticileri, “Biz demokrasi adına destekledik ve hiçbir talepte bulunmadık ama demek ki birileri kapalı kapılar ardında görüşmeler yapmış. Bu durum tabanımızda ciddi bir kırgınlığa neden oldu” değerlendirmesinde bulundu.

