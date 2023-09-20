Yeşil Sol’da yeni isim arayışı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

HDP’ye yönelik kapatma davası nedeniyle çalışmaların sürdürüldüğü Yeşil Sol’da kurultay takvimi işlemeye başladı. Parti, 15 Ekim’de kurultayını tamamlayacak. Bu kurultayda partide halihazırda süren eş sözcülük sistemi yerine eş başkanlık sistemine geçilmesi bekleniyor. Çiğdem Kılıçgün Uçar ile İbrahim Akın’ın görevlerine devam edip etmeyeceği ise net değil. İki isimden görevden ayrılma ya da göreve devam etme mesajı gelmedi. Bu nedenle eş genel başkan değişimi yaşanabileceği belirtiliyor. Değişim durumunda ise Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Batman milletvekili Rüştü Tiryaki’nin adları dillendiriliyor.

Partinin kurultayında isim değişikliği de gündeme gelecek. Seçim sonrası yapılan özeleştirilerde partinin yeterince tanıtılamadığı, tabanın Yeşil Sol adını benimsemediği belirtiliyordu. Parti kaynakları, “parti geleneğinde şimdiye kadar ‘sol’ ve ‘yeşil’ adı kullanılmadığını” anımsatarak, tabana daha çok hitap edecek ve “30 yılı aşan siyasi geleneği daha çok yansıtacak” bir ismin kullanılacağını aktarıyor. Parti ve halk toplantılarında alınan öneriler arasında ise “emek”, “eşitlik”, “demokrasi” ve “halk” kavramları öne çıkıyor. En çok önerilen adın ise “Demokratik Halklar” olduğuna dikkat çekiliyor. Partinin kısaltmasının “DEHAP” benzeri olacağına yönelik “Geçmişteki partilerle aynı olan bir ad kullanmayız” değerlendirmesi yapılırken, yeni adın bunları çağrıştırması bekleniyor