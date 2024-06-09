Yeşilay inşaatı AKP’lilerden
Yeşilay’ın Uluslararası Gençlik Kampı 2. etap yapım işi ihalesini 300 milyon TL’ye Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aldı.
Türkiye’nin en güvenilir kurumları AKP’nin iktidarı döneminde çeşitli tartışmaların odağı haline geldi. 3 yıldır mali tablosunu yayımlamayan Yeşilay’ın Uluslararası Gençlik Kampı 2. etap yapım işi için Düzce İl Özel İdaresi, 17 Mayıs’ta ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 300 milyon TL’ye Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aldı.
Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat firması 2010’da Burhan Özdemir tarafından kuruldu. İlerleyen yıllarda şirkete Reha Yeltekin ve Levent Coşkun Erkekoğlu ortak olarak girdi. Burhan Özdemir 2011 ve 2015 seçimlerinde AKP’den Düzce milletvekili aday adayı oldu, Yeltekin, 2011 seçimleri için AKP’ye, İstanbul 3. bölgeden milletvekili adaylık başvursu yaptı. Erkekoğlu ise 2018 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili adayı oldu.
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