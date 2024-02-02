Yiğit Bulut, Oğuz Erge cinayeti üzerine 'idam' çağrısı yaptı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut İzmir'deki taksici cinayeti sonrası idam cezasının geri getirilmesi için Meclis'e çağrı yaptı.
İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve kamuoyunda oluşan büyük tepki AKP çevrelerini ve Saray'ı harekete geçirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, olay üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımında idam cezasının geri getirilmesi çağrısında bulundu.
Bulut, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklara, kadınlara, can almaya girişimle ilgili suçlara idam geri gelmedikçe bu yaşananlar durmaz!!
TBMM idam cezasını büyük Türk milletimize geri vermeli!!"
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